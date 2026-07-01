Организм кричит: эксперт предупредил о вздутии и спазмах от чрезмерного употребления клетчатки

Пищевые волокна сегодня переживают настоящий ренессанс — все вокруг заговорили о микробиоте, пребиотиках и здоровье кишечника, и клетчатка стала чуть ли не главной звездой нутрициологии. Однако профессор Олег Медведев из МГУ предостерегает: у этого полезного компонента есть своя верхняя граница, и погоня за ежедневными 30 г может легко превратиться из терапии в источник хронического дискомфорта, если подойти к делу бездумно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, нерастворимая клетчатка из отрубей и цельнозерновых работает как щетка для кишечника, стимулируя перистальтику и борясь с запорами, а ее растворимая сестра из овса, бобовых и яблок кормит дружественные бактерии, которые взамен синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты, снижающие воспаление и укрепляющие стенки кишечника. Вдобавок волокна замедляют всасывание сахаров, дарят чувство сытости и даже помогают выводить избыток холестерина через связывание желчных кислот — словом, клетчатка действительно делает все, чтобы мы чувствовали себя лучше, и ее регулярное потребление связывают с меньшим риском сердечных болезней, диабета и некоторых видов рака.

Биолог добавил, что, как только суточная доза переваливает за 50–70 г, наша пищеварительная система начинает подавать сигналы тревоги. Вздутие, метеоризм, спазмы и скачущий стул от диареи до запора — вот расплата за чрезмерное усердие, особенно если переход на высококлетчаточный рацион был слишком резким, а микробиота не успела адаптироваться. Причем высокие дозы в виде концентрированных добавок могут еще и снижать усвоение железа, цинка и кальция, создавая риск дефицитов, — и здесь эксперты единодушны: к порошкам клетчатки надо относиться с такой же осторожностью, как к любым активным нутрицевтикам, а не как к безобидному витамину. Особую бдительность Медведев рекомендует людям с синдромом раздраженного кишечника или воспалительными заболеваниями: в периоды обострений нерастворимые волокна способны лишь усилить боль и диарею, хотя в ремиссии та же клетчатка может быть полезна.

По его мнению, на первом плане – постепенность и баланс. Вместо того чтобы штурмовать норму и запихивать в себя килограммы капусты, лучше плавно вводить новые источники клетчатки, увеличивая при этом потребление воды, и обязательно прислушиваться к реакциям собственного тела. Ошибка большинства, по его словам, в том, что они воспринимают пищевые волокна как безобидную еду, а не как активный компонент, у которого есть дозировка и противопоказания, но на самом деле здоровая диета строится на разнообразии и умеренности, а не на поклонении одному нутриенту. Так что, если вы чувствуете дискомфорт после очередного «клетчаточного» обеда, возможно, организм просто кричит вам: остановись и сделай шаг назад, ведь польза начинается не с рекордов, а с уважения к собственным границам.

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