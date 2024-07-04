Международный фестиваль «Сильные фигуры» пройдет в Московской области

В первый день мероприятия на территории клуба «Forest Hills» пройдет турнир по гольфу, во второй — матчевая встреча по гольфу между российской сборной и сборной мира и соревнования по керлингольфу. В турнире примут участие двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию, многократная чемпионка мира и Европы Софья Великая, победитель Олимпиады в гребле на каноэ, многократный чемпион мира и Европы Максим Опалев, олимпийская чемпионка в прыжках в длину, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Лебедева и другие спортсмены. В рамках фестиваля в регионе также проведут круглый стол на тему «Спорт и туризм: новые перспективы развития» Узнать другие подробности о мероприятии можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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