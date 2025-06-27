Международный союз биатлонистов сообщил об условиях допуска россиян на Олимпиаду

В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали ТАСС, при каких условиях российские спортсмены могут быть допущены к Олимпийским играм 2026 года.

IBU может допустить к участию в Играх четырех человек (двух женщин и двух мужчин) при условии, если они наберут необходимое количество квалификационных очков на Кубке мира и Кубке IBU. Основная квота уже распределена, но спортсмены могут получить wild card.

При этом российские спортсмены по-прежнему не допускаются к участию в международных соревнованиях. В IBU отметили, что исполком организации внимательно следит за ситуацией, но на данный момент никаких изменений не ожидается.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) за напрасные надежды по поводу допуска на Олимпиаду российских лыжников.