Международный спортивный суд признал дискриминацией отстранение россиян

Международный спортивный суд (CAS) признал дискриминацией отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Такое решение вынесено по иску Федерации настольного тенниса России и касается представителей только этого вида спорта.

Суд указал, что Европейский союз настольного тенниса (ETTU) мог применить менее строгие меры, например, выступление в нейтральном статусе. При этом запрет на использование российской символики по-прежнему признается законным. Суд счел, что такая мера способствует снижению политической напряженности.

Тем не менее, решение CAS все равно можно назвать прорывным: ранее международный спортивный суд никогда не вставал на сторону россиян в подобных вопросах. Пусть в вердикте суда и подчеркивается, что это решение касается только одного вида спорта и не может служить прецендентом при рассмотрении схожих дел.

Ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпу Коркатти заявила, что российских лыжников не допустят на этап Кубка мира в Руке, даже если FIS снимет отстранение россиян.