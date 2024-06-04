Международный театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Московской области

В этот четверг в Драматическом театре «Театральный ковчег» в Дубраве Сергиево-Посадского округа начнется Международный театральный фестиваль «У Троицы», начало программы будет приурочено к 225-летию Александра Пушкина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Своеобразным камертоном проекта станут образы музыкального спектакля «Капитанская дочка» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского», — добавили в сообщении.

Посетители смогут увидеть постановки коллективов из Балашова, Бишкека, Буинска, Владимира, Воркуты, Донецка, Истры, Казани, Москвы, Мытищ и других городов. Кроме того, в театре представят позднесоветскую одиссею Федота-стрельца, монологи тех, кто прошел горячие точки, прогулки с Маяковским и не только. Узнать подробности о мероприятии можно на сайте. Отметим, что оно пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 12+