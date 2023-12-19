Международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» пройдет в Чехове

Уже на этой неделе в подмосковном Чехове состоится международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка», в котором примут участие более трехсот спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие синхронисты из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. А победителей будут определять в дисциплинах: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, смешанный дуэт, фигуры, группы и комби.

Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина отметила, что ежегодные соревнования «Русская матрешка» всегда собирают большое количество участников. Самые юные спортсмены приезжают не только продемонстрировать свой уровень подготовки, но и получить презенты, поскольку, традиционно, эти старты проходят в преддверии Нового года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу о себе.