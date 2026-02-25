Мичков прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером «Филадельфии»

21-летний Мичков проводит свой второй год в НХЛ. В минувшем сезоне, когда «Филадельфию» возглавлял Джон Торторелла, у россиянина были лучше статистические показатели и больше игровое времени.

Айс-тайм Мичкова при Токкете упал с 16:41 до 14:34. В 55 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 29 (13+16) очков. Год назад в его активе было 63 (26+37) балла в 80 играх.

«У нас обычные отношения между игроком и главным тренером. У всех одна цель —побеждать. И мы все работаем над этим. Я буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу. Это единственное, что меня волнует. То, как тренер меня использует — это его решение. Я игрок и должен на 100% сосредоточиться на том, что делаю в данный момент», — привел слова Мичкова в своей соцсети журналист Чарли О'Коннор.

Ранее тренер СКА Игорь Ларионов высказался об уровне олимпийского хоккейного турнира. Из-за отсутствия россиян он назвал его «фильмом без главного героя».