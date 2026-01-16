Мичков провел первую драку в НХЛ

В третьем периоде Мичков, проводящий свой второй сезон за океаном, провел первую полноценную драку в НХЛ. Россиянин заступился за партнера Денвера Барки, которого встретил жестким силовым приемом форвард «Пингвинз» Блэйк Лизотт. Мичков вышел победителем в драке, опрокинув оппонента на лед. Форвард «Филадельфии» получил пять минут штрафа за саму драку плюс еще две минуты как ее инициатор.

Отбыв наказание, Мичков забросил свою 10-ю шайбу в сезоне, прервав девятиматчевую безголевую серию.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом матче отметился двумя голевыми передачами, а его партнер Егор Чинахов — заброшенной шайбой. Форвард «Флайерз» Никита Гребенкин обошелся без голевых действий.

Ранее тренер «Филадельфии» Рик Токкет рассказал, как устранить недостатки в игре Мичкова.