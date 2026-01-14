Стала известна причина спада в игре форварда «Филадельфии» Мичкова

21-летний форвард ярко провел дебютный сезон, став вторым бомбардиром команды с 63 (26+37) очками в 80 матчах. В нынешнем чемпионате Мичков набрал лишь 23 (9+14) балла в 43 играх и занимает седьмое место в списке самых результативных игроков «Филадельфии».

По мнению Токкета, соперники приспособились к игре Мичкова и слишком легко ловят его на прессинге.

«Нам нужно продолжать работать с ним. Ему нужно научиться создавать себе пространство. Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Нам нужно вытащить его из этого состояния», — сказал Токкет.

«Филадельфия» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая на один балл от зоны плей-офф.

