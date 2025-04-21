Мичков рассказал о переписке с Тортореллой после отставки тренера

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков в эфире «Это хоккей, брат!» на YouTube-канале рассказал о своей переписке с Джоном Тортореллой после его отставки.

Торторелла был первым тренером россиянина в НХЛ, его уволили в конце марта.

«Когда он ушел, я ему написал: „Джон, спасибо большое, ты мой первый тренер, никогда тебя не забуду, ты был всегда со мной честен, спасибо тебе за это“», — рассказал Мичков.

Торторелла в ответ признался, что это сообщение было самое приятное из тех, что он получил после отставки.

Джон Торторелла известен как жесткий тренер. Он сажал Мичкова в запас в игровых и воспитательных целях, подчеркивая, что пытается научить его не только действиям на льду.

Мичков признался, что хотел забить лакросс при Торторелле, и в переписке с тренером выразил сожаление, что это ему не удалось. Тортс ответил, что у Матвея еще все впереди.

Матвей Мичков в итоге стал лучшим снайпером среди новичков НХЛ.