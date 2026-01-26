Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, сообщает Daily Mail.

По данным издания, он все еще не может передвигаться самостоятельно, его возят по дому в инвалидном кресле медсестры.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезную черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. Некоторое время Шумахер находился в коме. Семья гонщика предпочитает не рассказывать о его состоянии. Сообщалось, что Шумахеру предстоит операция по пересадке стволовых клеток.

3 января Шумахеру исполнилось 57 лет. Он остается обладателем многочисленных рекордов в «Формуле-1». До сих пор никто не превзошел его по числу чемпионских титулов подряд — пять, все в составе «Феррари». Ранее он выиграл еще два титула, выступая за «Бенеттон».

