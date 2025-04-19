Михаил Боярский попал в больницу после травмы, полученной на репетиции спектакля

Народного артиста России Михаила Боярского пришлось экстренно госпитализировать после инцидента на сцене во время репетиции. Врачи подозревают перелом ребра. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Петербургского театра имени Ленсовета. Его представители сообщили, что Боярский оступился во время репетиции премьеры спектакля. После этого его пришлось госпитализировать.

«Оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные. Несмотря на это, он отыграл спектакль. Подозрение на перелом ребра», — указали журналистам.

В театре добавили, что серьезных поводов для беспокойства за артиста нет. Они надеются, что Боярский вернется на сцену уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Боярский не участвует в спектакле «Ромео и Джульетта» на сцене театра им. Ленсовета из-за неназванной болезни. В ходе спектакля будет звучать лишь записанный голос знаменитого актера. Также в театре добавили, что недомогание Боярского не вызывает серьезных опасений у врачей. Медики посоветовали артисту временно приостановить работу на сцене.