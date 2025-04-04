В квартире Ефремова начали устанавливать шумоизоляцию от соседей и журналистов

В квартире Михаила Ефремова, где он будет проживать после выхода из колонии, начали устанавливать шумоизоляцию. Судя по всему, актер хочет полностью обезопасить себя от любой утечки информации о том, чем он занимается дома. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ефремову после выхода по УДО придется постоянно проживать в одном и том же месте. Адрес его квартиры известен журналистам, поэтому актер решил принять меры безопасности по возможной утечке информации из своего дома. Он планирует полностью шумоизолировать свою квартиру от соседей.

«Сейчас к той самой квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре столицы подвозят шумоизоляционные материалы. Кажется, «чудовищную движуху» отсидевший актер собирается устроить не только в Белгородской области, но и в Москве», — иронизирует микроблог.

Ранее сообщалось, что Ефремов планирует сразу после своего условно-досрочного освобождения заняться здоровьем. По словам адвоката, актер вернется в Москву и отправится на обследование и лечение в один из столичных медицинских центров. В стенах колонии у него накопились проблемы, которые стоит решить незамедлительно.