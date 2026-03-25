Михаил Ефремов вернулся на сцену: появились первые кадры с открытого спектакля «Без свидетелей»

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, освободившийся из колонии в апреле 2025 года по УДО, впервые выступил перед широкой публикой. Кадры с его возвращением на сцену театра опубликовал телеграм-канал SHOT.

Ефремов сыграл главную роль в драме «Без свидетелей» театра «Мастерская «12». Спектакль по пьесе Софьи Прокофьевой и одноименному фильму Никиты Михалкова уже показывали в феврале, но тот показ был закрытым — билеты в продажу не поступали. Теперь же постановка стала доступна зрителям.

Партнершей Ефремова на сцене была Анна Михалкова, исполнившая роль бывшей жены его героя. Постановка рассказывает о встрече расставшихся супругов спустя годы.

На опубликованных кадрах видно, что актер уверенно чувствовал себя на сцене, активно жестикулировал и вступал в диалоги. После финала зал устроил овацию, а зрители преподнесли несколько букетов цветов. Затем артисты отправились на фуршет.

На премьере собрались известные деятели культуры: актеры Леонид Ярмольник и Александр Самойленко, телеведущая Юлия Барановская и другие.

Напомним, летом 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве. Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

