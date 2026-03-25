Звезда «Интернов» Лобанов стал отцом в третий раз, это сюрприз даже для родни

Актер Александр Ильин-младший, известный миллионам зрителей по роли вечно недовольного ординатора Лобанова в сериале «Интерны», расширил свои семейные горизонты. Артист в третий раз стал отцом, причем новость оказалась сюрпризом не только для поклонников, но и для ближайших родственников. Об этом сообщает «WomanHit».

Радостным событием Ильин поделился в соцсетях, перепостив публикацию своей супруги Юлии Мартыновой. Именно так фанаты узнали, что в семье актера наконец появилась девочка. До этого, в 2018 и 2021 годах, Юлия дарила мужу сыновей — Александра и Ярослава. Имя новорожденной родители пока держат в секрете.

Сюрприз удался на славу. Родная сестра Мартыновой узнала о пополнении из ленты новостей и не скрывала эмоций, а Юлия лишь рассмеялась, спросив, удался ли сюрприз. Поклонники, привыкшие видеть Ильина в образе вечно ворчливого Лобанова, тоже оказались в шоке.

Теперь в семье представителя знаменитого актерского клана (отец — заслуженный артист РФ Александр Ильин-старший, дядя — народный артист РФ Владимир Ильин) полный порядок: трое детей, два наследника и долгожданная дочка. И судя по тону супруги, третий декрет дался ей бодро и с юмором, как и подобает жене Лобанова.

