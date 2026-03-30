«Разрушительный бульон для таланта»: Никита Михалков высказался о влиянии колонии на творчество Ефремова

Российский режиссер Никита Михалков не скрывает: судьба заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова была для него предметом пристального внимания все то время, пока актер находился в колонии. И теперь, когда Ефремов вернулся на сцену — сначала осенью 2025-го как актер театра Михалкова, а затем с премьерой спектакля «Без свидетелей» в марте 2026-го, — режиссер готов говорить о том, как изменился артист. Своим мнением он поделился в интервью с ИС «Вести».

Режиссер назвал годы заключения «разрушительным бульоном» для человека искусства. По его мнению, такой опыт, каким бы трагичным он ни был, способен открыть в артисте новые грани. Он выразил надежду, что Ефремов сможет воспользоваться пережитым, чтобы полностью реализовать свое дарование.

«Вот этот весь бульон, в котором он варился, он был разрушителен, конечно… Когда уже прошло достаточно много времени, все-таки он больше половины времени пробыл в заключении, я наводил справки, как он, что он, как там происходит», — отметил Михалков.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. В апреле 2025 года он вышел на свободу по УДО.

Уже через несколько месяцев Михалков объявил о включении освободившегося актера в труппу своего театра, а нынешняя премьера «Без свидетелей» стала для артиста первой большой публичной работой после освобождения.

