Миллиардер родом из Москвы вернул «Пизу» в Серию А 34 года спустя

Футбольный клуб «Пиза» обеспечил себе место в будущем сезоне в высшем дивизионе итальянского футбола. «Пиза» вернулась в Серию А 34 года спустя.

Итальянский клуб принадлежит американо-британскому миллиардеру Александру Кнастеру, который родился в 1959 году в Москве, а затем с семьей эмигрировал в США. В 90-х он возвращался в Россию и некоторое время был управляющим директором Альфа-Банка.

Кнастер, чье состояние оценивается примерно в $2 млрд, уже инвестировал в клуб порядка $80 млн. За три года фонд заработной платы в «Пизе» увеличился более чем в два раза.

«Пиза» вышла в Серию А после собственного поражения от «Бари» (0:1). Однако главный конкурент, «Специя», также проиграла. За два тура до конца Серии Б «Пиза» обеспечила себе второе место и повышение в классе.

Тренирует «Пизу» знаменитый в прошлом нападающий «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Капитаном команды является полузащитник сборной Румынии Мариус Марин.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал заинтересованность в работе в РПЛ.