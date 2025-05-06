Миллиардер родом из Москвы вернул «Пизу» в Серию А 34 года спустя
«Пиза» миллиардера русского происхождения Кнастера вышла в Серию А
Фото: [ФК «Пиза»]
Футбольный клуб «Пиза» обеспечил себе место в будущем сезоне в высшем дивизионе итальянского футбола. «Пиза» вернулась в Серию А 34 года спустя.
Итальянский клуб принадлежит американо-британскому миллиардеру Александру Кнастеру, который родился в 1959 году в Москве, а затем с семьей эмигрировал в США. В 90-х он возвращался в Россию и некоторое время был управляющим директором Альфа-Банка.
Кнастер, чье состояние оценивается примерно в $2 млрд, уже инвестировал в клуб порядка $80 млн. За три года фонд заработной платы в «Пизе» увеличился более чем в два раза.
«Пиза» вышла в Серию А после собственного поражения от «Бари» (0:1). Однако главный конкурент, «Специя», также проиграла. За два тура до конца Серии Б «Пиза» обеспечила себе второе место и повышение в классе.
Тренирует «Пизу» знаменитый в прошлом нападающий «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Капитаном команды является полузащитник сборной Румынии Мариус Марин.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал заинтересованность в работе в РПЛ.