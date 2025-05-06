«Вижу высокий потенциал для работы в РПЛ»: экс-тренер «Спартака» Абаскаль готов вернуться в Россию

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что продолжает следить за российским футболом и готов вернуться в РПЛ.

Испанский специалист заверил, что его работа в России не закончена. Абаскаль считает, что он получил большой опыт, изучил лигу и теперь знает, как действовать в любых обстоятельствах.

«Я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге», — сказал Абаскаль.

Испанец возглавил «Спартак» в 2022 году в возрасте 33 лет. В первом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали. В апреле 2024 года после серии неудачных матчей Абаскаль был уволен.

В России главным критиком тренера был бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который считал, что клубом не может руководить специалист, у которого не было большой карьеры игрока.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Бразилией.