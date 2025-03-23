Миллионер Борис Ротенберг заявил, что его сын Роман сошел с ума
Предприниматель Ротенберг о сыне Романе: «Он живет только хоккеем»
Фото: [ХК СКА]
Предприниматель Борис Ротенберг в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался о признании его сына Романа главным лицом КХЛ.
«СЭ» провел анонимное голосование среди 22 из 23 клубов Континентальной хоккейной лиги. Больше всех голосов набрал главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.
«В чем секрет успеха Романа? Его дома нет! Он живет только хоккеем! Сошел с ума», — сказал Ротенберг-старший.
В голосовании «СЭ» также отмечались президент КХЛ Алексей Морозов, генменеджер «Трактора» Алексей Волков, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, хоккеисты Евгений Кузнецов, Никита Гусев и Вадим Шипачев.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил перспективу проведения российско-американского хоккейного матча.