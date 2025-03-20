Вице-президент КХЛ Каменский дал оценку инициативе российско-американского матча

По словам вице-президента КХЛ Валерия Каменского, предложенная главой государства Владимиром Путиным идея об организации хоккейных матчей между игроками, которые выступают за НХЛ и КХЛ, является грандиозной для мирового спорта. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Россия должна подготовиться к указанным матчам тщательно, обсудить это все с НХЛ и выбрать оптимальное время и регламент данных матчей.

По мнению Каменского, как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона должны выступать лучшие игроки, чтобы сыграть указанные матчи н достойном уровне и порадовать болельщиков по всему миру. Это будет одним из шагов по возвращению России на мировую спортивную арену.

Ранее хоккеист Третьяк дал оценку идее Путина о матчах между клубами НХЛ и КХЛ.