Миллионной посетительнице выставки-форума «Россия» подарили билеты на «Щелкунчика»

Им оказалась жительница Пензы Светлана Сулейманова, которая приехала на выставку с мужем. А за день до этого женщина отметила день рождения.

Представители АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», министерства культуры России и ЦБ поздравили Светлану Сулейманову и подарили ей сертификат на билеты с открытой датой на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Также миллионная посетительница выставки-форума «Россия» сможет побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России. При этом дорогу до столицы и проживание в отеле оплатят партнеры выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области, представленном на выставке-форуме «Россия», отражен весь колорит региона.