Миллионной посетительнице выставки-форума «Россия» подарили билеты на «Щелкунчика»
Фото: [Соцсети международной выставки-форума «Россия»]
На международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали миллионного посетителя, сообщают организаторы.
Им оказалась жительница Пензы Светлана Сулейманова, которая приехала на выставку с мужем. А за день до этого женщина отметила день рождения.
Представители АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», министерства культуры России и ЦБ поздравили Светлану Сулейманову и подарили ей сертификат на билеты с открытой датой на балет «Щелкунчик» в Большом театре.
Также миллионная посетительница выставки-форума «Россия» сможет побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России. При этом дорогу до столицы и проживание в отеле оплатят партнеры выставки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области, представленном на выставке-форуме «Россия», отражен весь колорит региона.