Милонов пояснил отказ лишать иноагентов Макаревича и Галкина собственности в России

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, собственность на родине решено не отбирать у основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и юмориста Максима Галкина*, потому что у них могут до сих пор быть связи в высших кругах. Об этом сообщает издание Ura.ru .

Он уточнил, что эти «человечки в конкретных кабинетах могут все еще хлопотать за них».

По мнению парламентария, в целом на сегодняшний день по-прежнему приоритетом России не является изъятие собственности у иноагентов.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из России Пугачева разлучилась с детьми и Галкиным.

*признаны иноагентами в РФ.