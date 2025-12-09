Министерство спорта Нижегородской области разработало программу поддержки тренеров

Власти Нижегородской области предложили радикальную меру для привлечения спортивных специалистов в глубинку. Как следует из проекта Минспорта региона, тренеры, готовые переехать в малые города и поселки с населением менее 50 тыс. человек, смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Суть инициативы — поддержать физкультурно-спортивную сферу в муниципалитетах, которые часто испытывают кадровый голод. Чтобы получить солидную сумму, специалист должен иметь соответствующее образование и заключить трудовой договор с государственным или муниципальным спортивным учреждением. Важно, что деньги предоставляются без необходимости отчитываться об их использовании, что дает получателю свободу в решении жилищных или бытовых вопросов на новом месте.

Однако у этой щедрости есть и обратная сторона — обязательства. Получатель выплаты должен будет отработать в выбранном населенном пункте не менее пяти лет. В случае досрочного увольнения или переезда деньги придется вернуть в бюджет пропорционально неотработанному времени, хотя в отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, могут быть исключения.

Таким образом, итогом программы может стать решение сразу двух проблем: обеспечение малым городам квалифицированных спортивных кадров и предоставление молодым тренерам серьезного финансового старта для обустройства. Проект, проходящий сейчас антикоррупционную экспертизу и финансируемый из федерального и областного бюджетов, представляет собой своеобразную «ипотеку временем», где государство инвестирует в развитие территорий, а специалисты — несколько лет своей карьеры в обмен на существенную материальную поддержку.

