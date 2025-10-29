В Рязанской области стартовала программа «Земский тренер»

В Рязанской области дан старт уникальной программе, направленной на оздоровление спортивной жизни в малых городах и селах. Регион вошел в пилотный проект «Земский тренер», реализуемый в рамках национального проекта «Кадры», что открывает новые перспективы для местных детей и специалистов. Об этом сообщает издание 7info.

Суть инициативы заключается в привлечении квалифицированных тренеров в сельские спортивные школы с помощью существенной финансовой поддержки. Участникам программы предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. К кандидатам предъявляются четкие требования: наличие высшего или среднего профессионального образования, готовность переехать и работать на полную ставку, а также заключить трудовой договор не менее чем на пять лет.

Планы по реализации проекта носят поступательный характер: в текущем году в рязанскую глубинку переедут три специалиста, а в 2026 году их число увеличится как минимум до шестнадцати. Такой поэтапный подход позволяет не только планомерно закрывать вакансии, но и создать устойчивое сообщество мотивированных профессионалов на местах.

В итоге запуск программы знаменует собой важный шаг к выравниванию спортивных возможностей для детей независимо от их места жительства. Создание новых тренерских ставок и оснащенных секций в районах позволит сформировать полноценную среду для физического воспитания и, возможно, откроет путь будущим чемпионам из сельской глубинки.

