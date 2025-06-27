Министерство спорта РФ выработало федеральный стандарт по подготовке киберспортсменов

Министерство спорта включило физподготовку в федеральный стандарт по подготовке киберспортсменов. Теперь для перевода в разряд «Компьютерный спорт» все претенденты обязаны сдать положенные нормативы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В нормативы включили обязательные отжимания. Мужчины должны выполнить не менее 12 отжиманий, для девушек этот предел в два с лишним раза ниже, всего шесть. Они также обязаны пробегать 30 метров не более чем за 5,8 и 6,1 секунды соответственно. Их также обяжут выполнять подъем тела из положения лежа на спине. За одну минуту юноши должны выполнять упражнение не менее 31 раза, девушки — не менее 27. Все эти упражнения рассчитаны на начальный этап, впоследствии результаты должны быть улучшены.

В нормативы также включили выполнение тестов на оценку простой зрительно-моторной реакции на световые сигналы. Помимо это будущих киберспортсменов заставят кликать левой кнопкой мыши ведущей рукой на время. Во время обучения на этапе спортивной подготовки свыше года киберспортсменов обязали иметь второй или третий спортивные разряды.

Ранее эксперт Овчинников заявил, что в РФ набирает обороты культура компьютерных клубов. По его мнению, российские клубы отвечают запросам современных пользователей: просторные помещения, мощное оборудование, инновационные технологии, зона отдыха с напитками и закусками. Не все молодые люди имеют возможность приобрести дорогое оборудование для домашнего пользования. Многим не доступна высокая стоимость игр. Овчинников назвал еще одну причину популярности клубов — возможность стать частью коллектива и найти единомышленников.