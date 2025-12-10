Министр спорта Дегтярев пообещал засудить Международный союз биатлонистов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил журналистам, что в среду, 10 декабря, Союз биатлонистов России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском в отношении Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы считаем абсолютно безобразным поведение этой организации по блокированию доступа сильнейших спортсменов в этом виде спорта из нашей страны. Все доводы в суде будут изложены нашими швейцарскими юристами», — заявил Дегтярев.

Глава Минспорта выразил уверенность в успешном исходе дела. По его мнению, решение CAS будет примерно таким же, как и по отношению к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Напомним, арбитражный суд обязал федерацию допустить российских спортсменов к олимпийскому отбору в нейтральном статусе.

IBU занимает наиболее русофобскую позицию среди всех международных федераций по зимним видам спорта. Здесь даже не рассматривали возможность допуска российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.

Ранее Михаил Дегтярев рассказал, как МОК может наказать страны, которые препятствуют въезду российских спортсменов на соревнования.