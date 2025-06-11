Министр спорта Подмосковья рассказал о будущем «Химок»

Глава Министерства физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов в разговоре с Odds.ru ответил на вопрос о будущем футбольного клуба «Химки».

Он сказал, что «Химки» являются частным клубом, поэтому такой вопрос лучше адресовать владельцу клуба. Абаренов подчеркнул, что деньги из бюджета области на спасение «Химок» тратиться не будут.

ФК «Химки» занял 12-е место в РПЛ, однако клуб не прошел лицензирование из-за финансовых проблем. Позже стало известно, что «Химки» начали процедуру банкротства.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывал, что целый ряд игроков подмосковного клуба могут перейти в столичный «Локомотив».