Министр спорта поздравил Сергея Семака с юбилеем

Министр спорта Дегтярев поздравил тренера «Зенита» Семака с 50-летием
Фото: [ФК «Зенит»]
Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с 50-летием.
Он подчеркнул, что юбиляр являет собой пример редкого специалиста, которому одинаково успешно удалось реализовать себя и как спортсмена, и как тренера. Министр отметил, что Семак по праву вошел в историю футбола.
Сергей Семак установил уникальное достижение, в качестве игрока выиграв чемпионат России с тремя разными клубами — ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В качестве главного тренера петербургского клуба Семак шесть раз подряд приводил «Зенит» к победе в чемпионате.
27 февраля, в день рождения главного тренера, «Зенит» сыграет в 19-м туре РПЛ с «Балтикой».
Ранее Дегтярев в рамках дискуссии об ужесточении лимита на легионеров заявлял, что не знает тренера Семака.
Сергей Семак раскритиковал идею Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Вместо этого он предложил расширить премьер-лигу до 18 команд, чтобы увеличить количество российских футболистов в чемпионате.