Министр спорта поздравил Сергея Семака с юбилеем

Он подчеркнул, что юбиляр являет собой пример редкого специалиста, которому одинаково успешно удалось реализовать себя и как спортсмена, и как тренера. Министр отметил, что Семак по праву вошел в историю футбола.

Сергей Семак установил уникальное достижение, в качестве игрока выиграв чемпионат России с тремя разными клубами — ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В качестве главного тренера петербургского клуба Семак шесть раз подряд приводил «Зенит» к победе в чемпионате.

27 февраля, в день рождения главного тренера, «Зенит» сыграет в 19-м туре РПЛ с «Балтикой».

Ранее Дегтярев в рамках дискуссии об ужесточении лимита на легионеров заявлял, что не знает тренера Семака.

Сергей Семак раскритиковал идею Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Вместо этого он предложил расширить премьер-лигу до 18 команд, чтобы увеличить количество российских футболистов в чемпионате.