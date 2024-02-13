Минкультуры РФ добавит 10 миллионов рублей на реставрацию здания курганского монастыря

Российским Минкультом будет выделено 10 миллионов рублей, которые направятся на доработку проекта по реставрации здания цифирной школы, являющейся частью состава объекта культурного наследия «Ансамбль Далматовского монастыря». Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном портале государственных закупок.

Из опубликованного документа известно, что на доработку проекта по реставрации культурного объекта выделено 10074265 рублей. Заказчиком суммы стало ведомство.

Сообщается также, что после завершения предварительных работ, подрядчик будет обязан предоставить итоги исследований с разрешением на натурные исследования, определением объема объекта, программой научно-исследовательских работ, и актом техсостояния, а также утрат первоначального облика.

Ранее в Минкультуры сообщали, что почти 20000 местных жителей посетили мероприятие «Стартуют все!» в Подмосковье.