Почти двадцать тысяч человек посетили областное мероприятие «Стартуют все!» в парках Подмосковья

Более 17 тысяч человек посетили областное мероприятие «Стартуют все!», которое прошло в минувшую субботу почти в 70 парках культуры и отдыха Московской области. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей и гостей региона провели зимние семейные эстафеты, конкурсы, легкоатлетические забеги, футбольные матчи на снегу и зарядку на свежем воздухе. Кроме того, в парках прошли соревнования по северной ходьбе, фотовыставки «Спорт в лицах» и викторины по зимним видам спорта, мастер-классы от профессиональных тренеров, в том числе и по фигурному катанию и не только. Отметим, что мероприятие прошло областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.