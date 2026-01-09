Радулов останется в «Локомотиве» как минимум еще на один сезон

39-летний форвард выступает за «Локомотив» с 2024 года, в минувшем сезоне он выиграл с командой Кубок Гагарина. Это его второй трофей в КХЛ, первый Радулов выиграл еще в 2011 году, выступая за «Салават Юлаев».

За свою карьеру Радулов провел девять сезонов в НХЛ и 12 — в КХЛ, сыграв в регулярных чемпионатах этих лиг 524 и 615 матчей соответственно. Со сборной России нападающий дважды выигрывал чемпионат мира, а в финале турнира 2009 года он стал автором победной шайбы в ворота сборной Канады (2:1).

В текущем сезоне Радулов является лучшим снайпером и бомбардиром «Локомотива», набрав 38 (19+19) очков в 44 матчах. Он уже превзошел результат прошлого сезона, по итогам которого у него было 34 балла за весь регулярный чемпионат.

