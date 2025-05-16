Минпросвещения сформирует перечень фильмов для школьного показа

В пресс-службе Министерства просвещения сообщили «Интерфаксу», что перечень российских кинолент и анимационных фильмов, предложенный ведомством, станет фундаментом для создания списка из 100 лучших советских и российских картин, предназначенных для демонстрации в школах.

Формирование этого списка стало следствием поручения президента РФ Владимира Путина, изданного 13 мая. Министерство просвещения совместно с Советом по культуре и искусству при президенте РФ должны отобрать 100 лучших художественных фильмов, созданных в советский и российский периоды, для показа в образовательных учреждениях.

Подчеркивается, что в этот список войдут кинофильмы, которые помогут школьникам познакомиться с классикой кинематографа, будут нести в себе традиционные духовно-нравственные ценности России и обладать воспитательной функцией.

Ранее Минпросвещения утвердило даты летних каникул для российских школьников.