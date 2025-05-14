Минпросвещения утвердило даты летних каникул для российских школьников
Минпросвещения: летние каникулы в России начнутся 26 мая
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Министерство просвещения РФ утвердило длительность летних каникул для российских школьников — они начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в ведомстве РИА Новости.
Отмечается, что нормативный документ входит в реестр единых федеральных программ и утвержден в виде федерального календарного учебного графика.
Согласно установленному графику, для учеников 1-8-х и 10-х классов учебный год завершится 26 мая, а летние каникулы продлятся не менее восьми недель. Для выпускных 9-х классов окончание учебного года будет определено индивидуально учебными заведениями — в соответствии с датами проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).
В ведомстве уточнили, что школы имеют право использовать утвержденный федеральный график без изменений или разрабатывать собственные учебные планы с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения педагогов и родителей.
Также в Минпросвещения добавили, что начало нового учебного года запланировано на 1 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что белорусских школьниц отправили на «урок ума» после скандала с салютом на 9 Мая.