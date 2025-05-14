Минпросвещения утвердило даты летних каникул для российских школьников

Министерство просвещения РФ утвердило длительность летних каникул для российских школьников — они начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в ведомстве РИА Новости.

Отмечается, что нормативный документ входит в реестр единых федеральных программ и утвержден в виде федерального календарного учебного графика.

Согласно установленному графику, для учеников 1-8-х и 10-х классов учебный год завершится 26 мая, а летние каникулы продлятся не менее восьми недель. Для выпускных 9-х классов окончание учебного года будет определено индивидуально учебными заведениями — в соответствии с датами проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В ведомстве уточнили, что школы имеют право использовать утвержденный федеральный график без изменений или разрабатывать собственные учебные планы с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения педагогов и родителей.

Также в Минпросвещения добавили, что начало нового учебного года запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что белорусских школьниц отправили на «урок ума» после скандала с салютом на 9 Мая.