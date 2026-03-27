Наташа Королева рассказала о конфузе на шоу «Суперстар!» из-за лишнего веса

Наташа Королева недавно начала борьбу с лишним весом после замечаний мужа, танцора Тарзана, но уже столкнулась с неловкой ситуацией прямо перед выходом на сцену, пишет The Voice. Певица призналась, что облегающее черное платье, в котором она должна была сниматься в шоу «Суперстар!», оказалось ей мало.

Костюмерам пришлось срочно приносить запасной вариант — фиолетовое платье. Но и с ним возникла проблема: молния на наряде разошлась. Помощники буквально зашивали певицу прямо перед выходом на сцену. Сама Королева, чтобы швы не разошлись во время съемок, старалась лишний раз не двигаться, чтобы минимизировать нагрузку на ткань.

«Я боялась, что платье треснет во время пятичасовой съемки», — поделилась переживаниями артистка.

Напомним, что к вопросу о фигуре Наташа подошла основательно после того, как ее муж Сергей Глушко публично обратил внимание на ее вес. Певица поблагодарила супруга за заботу: на 8 Марта он подарил ей сертификат в клинику, где эндокринолог назначил препарат для диабетиков, способствующий снижению веса. Королева пересмотрела питание: артистка серьезно нацелена на избавление от лишних килограммов.

Однако не все разделяют ее оптимизм по поводу подарка супруга. Так, например, модель Мария Погребняк назвала поступок Глушко унизительным.

В социальных сетях мнения разделились: одни поддерживают Королеву и Тарзана, другие считают, что указывать женщине на ее вес, пусть и в форме заботы, — это перебор.

