«Мир без „Спартака“»: пресс-служба красно-белых выпустила креативный новогодний ролик

В мини-фильме снялся актер Сергей Лавыгин («Кухня», «Чебурашка»). Он играет болельщика «Спартака». Под Новый год с друзьями он смотрит матч любимой команды. «Спартак» пропускает — новогоднее настроение безнадежно испорчено. Герой в сердцах восклицает: «Да хоть бы не было этого „Спартака“». А желания под новогодней елкой, как известно, сбываются.

Наутро оказывается, что «Спартака» нет в турнирной таблице, народной командой называют «Зенит», на месте стадиона в Тушино — гипермаркет. Защитник Даниил Денисов оказывается боксером-профессионалом, вратарь Александр Максименко — поп-певцом, его коллега по амплуа Александр Довбня — не очень смешным стендап-комиком, Манфред Угальде и Пабло Солари снимаются в латиноамериканской мыльной опере. Александр «Царь» Мостовой продает в телемагазине корону.

Мир без «Спартака» оказывается сер и нелеп. Чтобы все вернуть обратно, болельщику нужно вспомнить самые яркие моменты в истории любимой команды. Он закрывает глаза, и в голове проносятся картины побед, красивые голы и спасения вратарей.

«Спартак» не только возвращается в жизнь болельщика, в концовке того самого матча, который герой Лавыгина смотрел в начале фильма, красно-белые вырывают победу.

