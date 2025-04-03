Мировой бенди чахнет без России: Финляндия отказалась от участия в чемпионате мира

Сборные Финляндии не примут участия в мужском и женском чемпионатах мира по хоккею с мячом из-за финансовых сложностей, заявил председатель Финской ассоциации хоккея с мячом Антти Парвиайнен.

Финский функционер посетовал, что государственное финансирование бенди сократилось, а спонсоры все менее охотно дают деньги на бенди.

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение, согласно которому теперь каждая страна — участница чемпионата мира сама оплачивает проживание и питание игроков. Ранее такие расходы брали на себя организаторы.

Положение мирового бенди усугубилось после отстранения России. С 2010 по 2019 годы шесть из десяти чемпионатов мира прошли именно в России, а российская федерация «подкармливала» FIB.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение российского футбола на международную арену.