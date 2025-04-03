Президент ФИФА заявил о необходимости вернуть Россию на международную арену

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде заявил о возможном возвращении российских клубов и сборных к участию в международных соревнованиях.

Инфантино подчеркнул, что футбол может быть возможностью для объединения людей, и поприветствовал инициативу по мирному урегулированию конфликта на украинской территории. Он призвал воспользоваться этим шансом.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать следующий шаг — вернуть Россию в футбольную семью. Это станет знаком того, что конфликт исчерпан», — заявил Инфантино.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее в РФС допустили, что сборная России может получить wild card для участия в чемпионате мира 2026 года. Кроме того, генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что организация будет работать над тем, чтобы Россию вернули на исходное место в клубном рейтинге УЕФА.На момент отстранения Россия занимала восьмую строчку, а на данный момент переместилась на 30-е место.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.