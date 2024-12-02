Мирра Андреева не приехала на турнир в Петербург из-за спонсора из США

Четвертая ракетка мира Мирра Андреева не смогла приехать на теннисный турнир в Санкт-Петербург из-за позиции, которую занял ее спонсор из Соединенных Штатов. Об этом рассказал ТАСС.

На протяжении последних дней в Петербурге проходил теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры». Его организаторы пытались пригласить Мирру Андрееву, но все их попытки провалились из-за позиции, которую занял ее спонсор.

«У Мирры спонсор - американская компания IMG. Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — сообщил журналистам Александр Медведев, гендиректор данного турнира.

В итоге победителем данных состязаний стала интернациональная команда «Львы». В ее составе были россияне Карен Хачанов и Анастасия Потапова, теннисист Роберто Баутиста-Агут из Испании, а также болгарская спортсменка Виктория Томова.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Федорищев захотел инициировать разбирательство правоохранителей в сделках, которые ранее были заключены вокруг футбольного клуба «Крылья Советов». По его мнению, все действия до этого в сфере государственного финансирования имеют признаки уголовно наказуемых преступлений.