Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира и взяла титул в Индиан-Уэлссе

В финале россиянка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии — 2:6, 6:4, 6:3.

Это вторая победа подряд 17-летней теннисистки на «тысячниках». Ранее она выиграла турнир этой категории в Дубае. Победная серия Андреевой составляет 12 матчей.

Мирру можно назвать лучшей теннисисткой мира прямо сейчас. В Индиан-Уэллсе, помимо лидера мирового рейтинга, она обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек, победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину и сильнейшую украинскую теннисистку Элину Свитолину.