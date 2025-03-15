Мирра Андреева вышла в финал второго «тысячника» подряд

Российская теннисистка Мира Андреева продолжает свою победную серию. На турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе она выиграла 11-й матч подряд.

В полуфинале престижного турнира 17-летняя россиянка обыграла действующую обладательницу титула и экс первую ракетку мира Игу Швентек из Польши — 7:6, 1:6, 6:3.

Это второй подряд выход Андреевой в финал «тысячника» и вторая кряду победа в противостоянии со Швентек. В феврале россиянка победила ее на триумфальном для себя турнире в Дубае.

В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

«Это безумие. Я повторяюсь, но это безумие. Она очень впечатляет в таком юном возрасте. С нетерпением жду встречу с этим тинейджером. Такое ощущение, что старая мама играет с ребенком. Насколько я старше нее? На девять лет. Она на два года младше моей сестры — которая для меня ребенок», — оценила Соболенко перспективу встречи с Андреевой.

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Андреева обыграла украинку Элину Свитолину.