Мирра Андреева поблагодарила немецких болельщиков

Российская теннисистка Мирра Андреева осталась довольна атмосферой на корте на турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Седьмая ракетка мира вышла в четвертьфинал, обыграв датчанку Клару Таусон — 3:6, 6:3, 6:1. Андреева играла последним запуском, тем не менее зрители остались на трибунах, несмотря на позднее время.

«Хочу поблагодарить людей, которые остались и смотрели наш матч, поддерживали нас. Я знаю, что, наверное, нелегко быть здесь с 11 утра, поэтому хочу подчеркнуть: для игроков очень важно, что так много людей смотрят последний матч», — сказала Андреева.

В четвертьфинале Мирра сыграет с чешкой Линдой Носковой, занимающей 30-е место в рейтинге. Ранее теннисистки встречались четыре раза, три последних победы, в том числе две в этом году, остались за россиянкой.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева сенсационно проиграла француженке Лоис Буассон. Тогда французская публика своим хамским поведением довела 18-летнюю теннисистку до слез.