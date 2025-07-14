Мирра Андреева поднялась на пятое место рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков в одиночном разряде после Уимблдона.

18-летняя россиянка Мирра Андреева впервые вошла в пятерку сильнейших теннисисток мира. Выше нее располагаются белоруска Арина Соболенко, американка Кори Гауфф, полька Ига Швентек и Джессика Пегула из США.

Диана Шнайдер сохранила 15-ю позицию, Екатерина Александрова занимает следующую строчку рейтинга, еще строчкой ниже находится Людмила Самсонова, впервые в карьере сыгравшая в четвертьфинале Уимблдона.

Серьезный рывок в рейтинге совершила еще одна четвертьфиналистка турнира Большого шлема Анастасия Павлюченкова. Она переместилась сразу на 20 позиций — с 50-го места на 30-е.

Всего в четвертьфиналах Уимблдона сыграло четверо россиян. Пробиться в полуфиналы никому из них не удалось.