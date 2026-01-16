Мирра Андреева подобрала вымышленное имя своей лучшей подруге

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде, обыграв свою близкую подругу и бывшую партнершу в парном разряде Диану Шнайдер — 6:3, 6:2.

Для 18-летней теннисистки это стал первый финал после победы на «тысячнике» в Индиан-Уэлссе в марте прошлого года.

«Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер — это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная. Было тяжело. Я рада, что все сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — рассказала Андреева о том, как настраивалась на матч с подругой.

В финале Мирра сыграет с 19-летней канадкой Викторией Мбоко, которая в прошлом году сенсационно выиграла «тысячник» в Монреале. Финалистки турнира в Аделаиде друг с другом еще ни разу не встречались. Мбоко занимает 17-ю позицию в мировом рейтинге.

Ранее стали известны соперники российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии. Андреева начнет турнир Большого шлема матчем с Донной Векич из Хорватии.