Российские теннисисты узнали своих соперников на Australian Open

В Мельбурне прошла церемония жеребьевки Открытого чемпионата Австралии по теннису. По ее итогам стали известны соперники российских теннисистов в первом раунде турнира Большого шлема.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева сыграет с Донной Векич из Хорватии, Людмила Самсонова встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. Также с представительницей этой страны сыграет Оксана Селехметьева — ей досталась Элла Зайдель. Анне Блинковой на старте турнире предстоит матч с хозяйкой соревнований Талией Гибсон. Анна Калинская стартует поединком с Соней Картал из Великобритании.

Анастасии Павлюченковой и Екатерине Александровой достались квалифаи. Самый сложный соперник у Анастасии Захаровой, она будет сдавать экзамен шестой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Непросто будет и Диане Шнайдер, она сыграет с победительницей Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой.

В мужской сетке выступят трое россиян. Посеянный под 11-м номером Даниил Медведев сыграет с Йеспером де Йонгом из Нидерландов, 13-й номер посева Андрей Рублев — с Маттео Арнальди из Италии, 15-й номер посева Карен Хачанов — с американцем Алексом Михельсеном.

Ранее забавный эпизод произошел с Миррой Андреевой на турнире в Брисбене. Подачу теннисистки дважды прерывал гудок поезда с находящейся неподалеку со стадионом железнодорожной станции.