Мирра Андреева послала зрителей после поражения в Индиан-Уэлссе

Восьмой номер женского мирового рейтинга Мирра Андреева не смогла сдержать эмоции после поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

18-летняя россиянка не смогла защитить прошлогодний титул, проиграв чешке Катерине Синяковой — 6:4, 6:7, 3:6. Мирра хорошо начала матч, но затем наошибалась на тай-брейке, а в третьем сете упустили семь из восьми брейк-пойнтов.

Проиграв, россиянка разбила ракетку. В слезах она выкрикнула в адрес американской публики: «Fuck you all».

Мирра Андреева потеряет 935 очков в рейтинге и может вылететь из первой десятки. Год назад юная россиянка в блестящем стиле выиграла два подряд «тысячника» — в Дубае и Индиан-Уэлссе, но с тех пор никак не может обрести стабильность в игре.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин намекнул на возможное завершение карьеры. 40-летний хоккеист сказал, что ему трудно тягаться с молодыми игроками.