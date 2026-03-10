Овечкин намекнул на скорое завершение карьеры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что может повлиять на завершение им карьеры игрока.

Текущий контракт форварда с «Вашингтоном» истекает в конце сезона.

40-летний Овечкин признался, что ему уже трудно состязаться в скорости с молодыми хоккеистами, а хоккей становится все сложнее и быстрее.

«Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. И я не буду чувствовать себя комфортно всю оставшуюся жизнь. Поэтому я должен подойти к этому с умом», — приводит слова россиянина RMNB.

В текущем сезоне Овечкин набрал 50 (24+26) очков. Нападающему осталось забросить две шайбы до отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Чтобы побить суммарный рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забросить 18 шайб. Эксперты предполагают, что капитан «Вашингтона» может продлить контракт с клубом еще на сезон, чтобы превзойти и это достижение канадца.

В недавнем матче «Вашингтона» с «Калгари Флеймз» (7:3) Овечкин остался без набранных очков.