Мирра Андреева потеряла одну позицию в рейтинге WTA
Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA
Фото: [WTA]
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок в одиночном разряде.
Сильнейшая из россиянок Мирра Андреева с шестой строчки опустилась на седьмую, пропустив вперед американку Мэдисон Киз.
В топ-3 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, следующие два места занимают американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.
Россиянка Диана Шнайдер сохранила 12-е место, Екатерина Александрова занимает 18-ю позицию, передвинувшись на один пункт вверх, а Людмила Самсонова опустилась на 20-ю строчку с 18-й.
Ранее бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала, чему должна научиться Мирра Андреева после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от француженки Лоис Буассон, занимавшей на тот момент место в четвертой сотне рейтинга.