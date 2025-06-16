Мирра Андреева потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Сильнейшая из россиянок Мирра Андреева с шестой строчки опустилась на седьмую, пропустив вперед американку Мэдисон Киз.

В топ-3 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, следующие два места занимают американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Россиянка Диана Шнайдер сохранила 12-е место, Екатерина Александрова занимает 18-ю позицию, передвинувшись на один пункт вверх, а Людмила Самсонова опустилась на 20-ю строчку с 18-й.

Ранее бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала, чему должна научиться Мирра Андреева после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от француженки Лоис Буассон, занимавшей на тот момент место в четвертой сотне рейтинга.