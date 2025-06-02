Мирра Андреева призналась, что ненавидит играть с бывшей соотечественницей Касаткиной

Во втором сете россиянка уступала со счетом 3:5, но сумела дожать соперницу, забрав четыре гейма подряд и выиграв поединок со второго матч-пойнта.

После матча Мирра призналась, что очень много тренировалась с Касаткиной и ненавидит с ней играть, и даже тренировки с этой соперницей становятся для нее пыткой, поскольку Касаткина прекрасно изучила манеру ее игры.

Слово «ненавижу» Мирра попросила воспринимать как шутку.

«На самом деле, она замечательная личность и отличная теннисистка», — отметила Андреева.

В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с француженкой Луи Буассон. Соперница Андреевой занимает только 361-е место в рейтинге, но в четвертом круге она сумела пройти третью ракетку мира Джессику Пегулу из США. Ранее Андреева и Буассон между собой не встречались.

В третий круг «Ролан Гаррос» вышли шесть российских фигуристов. На данный момент борьбу продолжают только Мирра Андреева и Андрей Рублев, которому предстоит сыграть с первой ракеткой мира Янником Синнером.