Мирра Андреева рассказала, какую ошибку не допустит в полуфинале «Ролан Гаррос» с украинкой Костюк

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева высказалась о предстоящем полуфинале «Ролан Гаррос» с украинкой Мартой Костюк, вспомнив, как два года назад уже играла в этой стадии Открытого чемпионата Франции.

В 2024 году тогда 17-летняя Мирра проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» Джасмин Паолини, хотя считалась фавориткой в матче.

«Я помню, что перед тем полуфиналом я была очень, очень нервной, потому что все, о чем я могла думать, это: „Если я выиграю, я выйду в финал“. И я даже еще не сыграла сам матч. Такой ошибки я точно больше не допущу», — сказала Андреева.

Теннисистка заявила, что не будет смотреть далеко вперед, а играть очко за очком, выкладываясь на сто процентов.

Марта Костюк занимает 15-е место в рейтинге WTA. Теннисистки встречались между собой дважды, и оба раза побеждала украинка.

Ранее японская теннисистка Наоми Осака заявила, что ее поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко глобально не имеет большого значения.