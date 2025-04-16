Мирра Андреева спела на корте в честь дня рождения тренера

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева спела на корте песню Happy Birthday, поздравив с днем рождения своего тренера Кончиту Мартинес.

Это произошло на турнире WTA 500 в Штутгарте. Мирра встречалась в первом круге со своей сестрой Эрикой. При счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры Эрика отказалась от борьбы из-за травмы.

Экс-второй ракетке мира Кончите Мартинес исполнилось 53 года. Она тренирует Мирру Андрееву с 2024 года.

В этом году Мирра Андреева выиграла два «тысячника» в Дубае и Индиан-Уэллсе и впервые вошла в первую десятку рейтинга. В чемпионской гонке WTA (здесь учитываются очки, набранные в текущем сезоне) россиянка занимает третье место.

Также Андреева выиграла турнир в Майами в парном разряде с Дианой Шнайдер.